Врач рассказал о спасении закопанного в снег подростка в Кандалакше

26.02.2020, 15:19, Новости дня

В Мурманске наградили врачей скорой помощи, которые в Кандалакше спасли 11-летнего мальчика, закопанного в снег 15-летним подростком. Медики рассказали, как спасали ребенка.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через несколько минут после вызова – в небольшой перелесок между школой и детсадом. Женщина с двумя детьми показала медикам, где примерно лежит ребенок, информирует «Комсомольская правда».

«Мы прошли по одной тропинке, свернули на другую и увидели, как из сугроба чуть торчат руки и ноги мальчика. Убедившись, что ребенок живой, я стал его доставать, а жене – она фельдшер – сказал, чтобы сделала фотографии на телефон для следователей», – рассказывает врач скорой помощи Олег Егупов.

По его словам, он стал откапывать мальчика из снега руками, потом взял на руки и понес к машине. Его встретил водитель скорой и помог донести ребенка до автомобиля, закутав мальчика в куртку.

В машине ребенка укутали термоодеялом. В приемном покое уже ожидали ребенка, ему сделали мультиспиральную компьютерную томографию, осмотрели и увезли в реанимацию.

«Я потом встречал мальчика в коридорах больниц. Хороший парнишка, вежливый. Внука мне моего напоминает. Очень рад, что не пришлось констатировать его смерть», – сказал Егупов.

23 февраля суд в Мурманской области арестовал на два месяца 15-летнего подростка, который обвиняется в избиении и попытке закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером. 15-летний подросток пытался задушить мальчика, а решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Жизни ребенка ничего не угрожает.



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