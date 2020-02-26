Ученые рассказали об участившихся случаях каннибализма среди белых медведей

26.02.2020, 15:19, Новости дня

Среди белых медведей в последние годы все чаще наблюдается внутривидовое хищничество, рассказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев.

Тот факт, что белые медведи могут поедать своих собратьев, давно известен ученым, однако сейчас биологи обеспокоены увеличением подобных случаев.

«Причины могут быть две: в какие-то сезоны недостаточно питания, и крупные самцы нападают на самок с медвежатами, а, может быть, раньше в Арктике не было такого количества людей, чтобы фиксировать столько случаев каннибализма. Сейчас сигналы поступают не только от ученых, но и от возрастающего контингента сотрудников нефтегазодобывающих компаний, министерства обороны. Мы констатируем, что каннибализм белого медведя увеличивается», – рассказал Мордвинцев «Интерфаксу».

По словам эксперта, на жизнедеятельность белых медведей серьезно влияет активность человека в Арктике.

«При активной разработке на Ямале и строительстве завода по переработке СПГ круглогодично стал функционировать проход от Обской губы до Баренцева моря, чего раньше в зимний период не было. Обская губа всегда являлась местом охоты белого медведя. Сейчас она круглый год находится с разрушенным льдом», – отметил ученый. Кроме того, по его словам, все больше фиксируется случаев, когда хищники выходят на побережье и в поселки.

Мордвинцев добавил, что сейчас белые медведи вынуждены летом переходить на неестественный им рацион, однако хищники адаптировались к такому типу питания.

«Как-то животные все лучше и лучше адаптируются к этим условиям, за последние годы мы не видели ни одного погибшего (от истощения, – прим. ВЗГЛЯД) животного на островах в летний период. Сказать, что таких случаев вообще не было, мы не можем. Мы можем говорить о побережьях и островах, на которых мы проводим исследования. Но информацию мы собираем достаточно широко. И, например, в национальном парке «Русская Арктика» – на северной оконечности Новой Земли, и на островах Земли Франца-Иосифа случаи гибели медведей были, трупы животных инспекторы находят, но животные не были сильно истощены в отличие от животных, которых находили в 2011-2013 годах на той же северной части Новой Земли», – сказал ученый, отметив, что в целом медведи, за которыми наблюдают специалисты, находятся в хорошем состоянии.

Ранее в Минприроды сообщили, что полный учет численности белых медведей проведут в РФ в 2021-2023 годах.