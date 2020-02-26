Замминистра здравоохранения Ляшко назначили главным санитарным врачом Украины

26.02.2020, 15:18, Новости дня

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня на брифинге по итогам заседания Кабминета Министров заявил, что заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко назначен главным санитарно-эпидемиологическим врачом Украины. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины коронавируса, мы назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны», – отметил Гончарук.

Он сказал, что задачей властей является не допустить проникновения нового вируса на территорию страны Украины нового коронавируса, либо максимально его локализовать.

Гончарук добавил, что на сегодняшний день в Украине коронавируса нет.

Кабинет Министров 29 марта 2017 года опубликовал решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. С момента ликвидации ведомства ее функции стала выполнять Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Издание LB.ua 19 февраля со ссылкой на копию протокольного решения сообщило, что СНБО рекомендует восстановить санэпидемслужбу в связи с угрозой коронавируса.

В случае возобновления деятельности Государственной санитарно-эпидемиологической службы она должна заниматься не проверкой предприятий общественного питания, а борьбой с вирусами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 26 февраля в Китае от нового коронавируса умерло 2715 человек, заразились 78 064, излечились 29 745. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами материкового Китая зарегистрировано 2459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 33 странах. За сутки – 390 новых случаев. Общее число погибших составляет 34 человека.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.