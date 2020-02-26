Украинский телеканал потребовал отменить запрет на въезд в страну Варнаве

26.02.2020, 15:12, Новости дня

Украинский телеканал «Новый канал» подал иск против Службы безопасности и Минкультуры Украины с требованием отменить запрет на въезд в страну российской телеведущей Екатерины Варнавы, информирует Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Отмечается, что Варнава попала в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности», подготовленный министерством культуры, передает ТАСС.

«Новый канал» просит суд отменить изданный на основании обращения СБУ приказ Министерства культуры. 

«Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства, подготовительное заседание назначено на 24 марта 2020 года», – информирует киевский суд.

Ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило в стране «Восемь первых свиданий», в котором снялась Варнава. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский сыграл в фильме одну из главных ролей, также был продюсером и сценаристом картины.

В сентябре 2019 года на Украине назвали число запрещенных в стране российских фильмов и книг.



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