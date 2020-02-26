Глава Гидрометцентра посоветовал забыть слово «целина»

26.02.2020, 15:12, Новости дня

Изменение климата не позволит осваивать новые земли для сельского хозяйства, слово «целина» следует забыть, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на презентации доклада «Глобальный климат и почвенный покров России» в Почвенном институте им. Докучаева РАН.

«В связи с изменением климата нет возможности расширения ареала земель, которые пригодны для земледелия. Слово» целина», которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

При этом он добавил, что, согласно докладу, есть возможность улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий.

Согласно данным, приведенным в докладе, сельскохозяйственные земли в РФ занимают 22% от территории страны. Авторы доклада подчеркивают, что в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13-15% территории, поэтому российский показатель в 22% — максимально возможный.

По словам Вильфанда, изменение режима осадков приведет к еще более частым засухам в южных регионах России.

«По модельным расчетам, происходит изменение режима осадков. В умеренных широтах осадки существенно не изменятся, в северных они увеличатся, а в южных, и так засушливых, они еще уменьшается. Аридность [пустынность] увеличится», – сказал он.

По его словам, речь идет о Ставрополье и Волгоградской области, а также других южных регионах.

Расчеты климатологов подтверждаются анализом состояния почв, приведенным в докладе «Глобальный климат и почвенный покров России», который Вильфанд вместе с коллегами представил в Почвенном институте им. Докучаева.



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