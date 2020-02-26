«Зовите меня просто Гарри»: принц впервые после переезда в Канаду вышел в свет

26.02.2020, 15:06, Разное

Сегодня ночью герцог Саксесский вернулся в Великобританию для выполнения последних обязанностей в качестве официального представителя короны, что совпало по времени с очередным официальным выходом его старшего брата, принца Уильяма, и Кейт Миддлтон. А несколько минут назад он посетил в Эдинбурге торжественную церемонию запуска первой компании по экологичному туризму. В качестве транспорта из Лондона в столицу Шотландии он выбрал экологически чистый поезд LNER и неспроста — так он хотел показать свою обеспокоенность темой экологии.

Менее чем через пять недель принц Гарри перестанет носить все свои титулы, но, кажется, он уже от них отказался, хоть и неофициально. Модератор мероприятия по запуску Travalyst и бывший советник Министерства труда Великобритании Айша Хазарика рассказала журналистам о необычной просьбе принца:

Перед тем как выйти на сцену, он попросил нас называть его просто Гарри. Так мы и объявили его: «Дамы и господа, пожалуйста, тепло поприветствуйте Гарри».

Travalyst — это новая инициатива герцога Сассекского, которая поможет популяризовать эко-туризм в Европе и во всем мире. Проект уже поддержали ведущие компании в сфере путешествий: Booking.com, SkyScanner, CTrip, TripAdvisor и Visa. В начале сентября 2019-го принц Гарри и главы этих компаний провели первую общую пресс-конференцию в Амстердаме, на которой Гарри прокомментировал скандал с его и Меган перелетами на частном джете. Известно, что Travalyst сосредоточится на трех направлениях: поиск самых выгодных предложений и туристических компаний для планирования путешествия, а также просвещение туристов в сфере устойчивых (экологически безопасных) путешествий.

Принц Гарри

8 января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление о желании начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган не только отказались от финансовых привилегий, положенных им по статусу, но и планируют сфокусироваться на запуске своего фонда. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов — в основном, за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. На днях Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать за границей приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно.

Также неделю назад британский королевский дом огласил дату окончания работы принца Гарри и Меган Маркл в качестве старших членов королевской семьи. 31 марта с супругов будут официально сложены полномочия, а 1 апреля будет закрыт их офис в Букингемском дворце. Но до этого они совершат несколько выходов по личной просьбе королевы Елизаветы II.

HELLO! попытался разобраться, как принц Гарри решился на автономию от королевы Елизаветы II, какова в этом роль Меган Маркл, а также где и на что они теперь будут жить.