Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на мюзикл в театр Ноэла Кауарда в Лондоне

26.02.2020, 15:06, Разное

Для выхода в свет Кейт выбрала черный твидовый костюм Eponine dress, который дополнила серебристым клатчем и туфлями от Jimmy Choo (их она уже надевала на премию BAFTA и на вечер фонда Action on Addiction в июне прошлого года). Уильям остановился на классическом синем костюме и галстуке в тон. Когда герцог и герцогиня Кембриджские зашли в зал, все присутствующие встали в знак уважения, однако принц жестом любезно попросил всех сесть.

Перед спектаклем Уильям и Кейт побеседовали в фойе театра с автором пьесы Стивеном Левенсоном и композиторами — Джастином Полом и Бенджи Пасеком. После беседы о ментальном здоровье все сошлись на мнении, что еще десять лет назад таким проблемам уделяли очень мало внимания, и существование этой постановки в то время вряд ли было возможно.

Появление герцога и герцогини Кембриджских на публике произошло почти одновременно с приездом младшего брата Уильяма — принца Гарри — в столицу Шотландии Эдинбург. В ночь со вторника на среду на железнодорожной станции Уэверли герцог Сассекский появился в сопровождении пары охранников и помощников. Принц Гарри вернулся на родину не просто так — его, как и чуть позже саму Меган Маркл, ждут несколько официальных и последних выходов в качестве членов королевской семьи. Уже сегодня, 26 февраля, 35-летний принц выступит на саммите в поддержку своей инициативы по природоохранному туризму Travalyst.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Мюзикл «Дорогой доктор Хансен», специальный показ которого посетили монаршие особы, рассказывает историю о школьнике Эване Хансене, который сторонится людей. Постановка имеет важный социальный подтекст: она затрагивает проблемы отцов и детей, а также ментального здоровья людей — именно этой проблемой занимаются Кейт и Уильям в Королевском фонде. Впервые мюзикл поставили на одной из сцен театра в Вашингтоне еще в 2015 году, а в Лондоне премьера состоялась в прошлом году. В 2016 году мюзикл «Дорогой доктор Хансен» был удостоен шести премий «Тони».