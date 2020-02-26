Сандерс раскритиковал Трампа за его отношение к вспышке коронавируса

26.02.2020, 15:06, Новости дня

Несколько кандидатов в президенты США от демократической партии во время дебатов подвергли критике то, как нынешний президент Дональд Трамп справляется с угрозой от вспышки коронавируса, передает MarketWatch.

В свою очередь сенатор Берни Сандерс высмеял заявление Трампа, которое он сделал две недели назад, заявив, что эпидемия коронавируса завершится в апреле.

"Этот великий гений (Трамп) сказал нам, что этот коронавирус пройдет через два месяца. Апрель — волшебный день, который определил этот великий ученый в Белом доме. Я хотел бы, чтобы это было шуткой. Это то, что он сказал", — сообщил лидер демократической партии.

Говоря о борьбе с этим вирусом, законодатель из Вермонта призвал расширить полномочия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и увеличить финансирование центров по контролю и профилактике заболеваний и национальных институтов здравоохранения.

Такие комментарии Сандерс сделал во время дебатов семерых претендентов в кандидаты в президенты от демократической партии, которые проходили в Южной Коралине.

Дебаты состоялись после того, как индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,15% во вторник, поскольку представители здравоохранения США предупредили американцев о необходимости подготовки к вспышке коронавируса.

На митинге ранее в этом месяце, когда он упомянул коронавирус, Трамп сказал, что вспышка угаснет в апреле, когда "станет жарко". Позднее Трамп написал на своей странице в социальной сети Twitter, что коронавирус "в значительной степени находится под контролем" в США, и его администрация направила законодателям срочный план на 2,5 миллиарда долларов для борьбы со смертельной вспышкой болезни COVID-19.



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