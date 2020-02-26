Учителя и родители спорят из-за законопроекта о штрафах за агрессию учеников

26.02.2020, 15:06, Новости дня

Законопроект об ужесточении наказания для родителей за оскорбления учениками педагогов и нападения на них стал причиной жарких обсуждений среди россиян. В Национальном родительском комитете считают, что такая мера может склонить учителей доносить на своих учеников. Кроме того, в регионах далеко не все семьи смогут заплатить значительные штрафы, предлагаемые в документе.

В профсоюзе работников образования, в свою очередь, уверены: без решительных мер не получится защитить педагогов от агрессивных подростков.

Как заявил "Российская газета", проект закона предполагает значительное ужесточение ответственности для родителей, если ребенок проявляет агрессию в отношении учителя. За оскорбление педагога предлагается увеличить штраф до пяти тысяч рублей. Если родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности — штраф предлагается поднять в шесть раз: с 500 до трех тысяч рублей. Рекомендуются и поправки в Уголовный кодекс: за нападение, насильственные действия в отношении педагогов — лишение свободы до трех лет.

"Всероссийское педагогическое собрание поддерживает этот законопроект, – заявил в комментарии РИА Новости председатель организации Валентина Иванова. – Мне кажется, что данный законопроект освободит или, по крайне мере, защитит учителей от порой безосновательных нападок".

Иванова отметила, что в ряде законопроектов есть пункт, запрещающий оскорблять государственного служащего. Всероссийское педагогическое собрание, по ее словам, выступает за то, чтобы приравнять учителя к госслужащему.

В необходимости такого закона уверен и зампред Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования Сергей Горбун.

"Проблема что у медика, что у педагога, что у другого социального работника, возникающая на рабочем месте, должна быть не только прописана юридически, но этот законопроект должен привлечь общее внимание к данной проблеме, – сказал он в эфире телеканала "Россия 24". – Если общество обсуждает, если общество высказывает свою точку зрения, если общественность понимает, что это неправильное явление, то, конечно, это будет сказываться и на поведении молодых людей".

В свою очередь глава Национального родительского комитета Ирина Волынец выразила надежду на то, что законопроект не примут.

По ее мнению, инициатива предусматривает борьбу не с причиной, а "со следствием – с детской агрессией, жестокостью, и будет работать на еще большее разобщение школы и родителей".

Ранее 26 февраля сообщалось об инциденте в одной из школ Ульяновска. Там подросток во время урока напал на учителя с кухонным ножом. Педагога доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Также сообщалось о троих саратовских подростках, которые планировали устроить теракт в школе. Злоумышленников задержали в заброшенном бомбоубежище. На допросе подростки признались, что собирались пойти на преступление из-за мести.



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