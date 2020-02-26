Жителя Стерлитамака оштрафовали за шашлык на балконе

26.02.2020, 15:06, Новости дня

Жителя Стерлитамака оштрафовали за шашлык на собственном балконе. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Выяснилось, что любитель пикника установил у себя мангал и разжег угли. Дым заметили соседи и сразу же вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили нарушителя за подготовкой мяса для шашлыка. Теперь ему придется заплатить штраф за нарушение правил противопожарного режима, какой именно — не уточняется.

МЧС еще раз предупреждает: 25 сентября 2019 года правительство внесло изменения в правила противопожарного режима. В соответствии с ними запрещено использовать открытый огонь на лоджиях и балконах жилых домов. Речь идет не только о квартирах, но и об общежитиях и гостиницах. Нарушители понесут административную ответственность. Статья предусматривает либо предупреждение, либо штраф. Его сумма для физических лиц — от трех до пяти тысяч рублей, если нарушение правил привело к реальному пожару.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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