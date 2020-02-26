Экономике Германии предрекли стагнацию из-за коронавируса

26.02.2020, 15:05, Новости дня

Из-за вспышки коронавируса немецкая экономика в первом квартале может вступить в период стагнации, сообщил немецкий институт экономических исследований DIW.

ВВП Германии в первом квартале вырастет только на 0,1%, при этом до сих пор влияние коронавируса «остается неясным», ущерб от него «невозможно подсчитать», пишет Reuters со ссылкой на главу экономического подразделения института Клауса Михельсена.

Он добавил, что особенно сильно может пострадать немецкая промышленность, так как вспышка заболеваемости приведет к перебоям в поставках оптовой продукции из Китая.

Накануне министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что на фоне вспышки коронавируса COVID-19 в Италии в Германии прогнозируется осложнение ситуации и рост числа заболевших.



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