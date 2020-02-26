В СК назвали беспричинным нападение школьника на учительницу в Ульяновске

26.02.2020, 15:05, Новости дня

Между учительницей школы в Ульяновске и ранившим ее школьником, по предварительным данным, не было конфликта, сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

По словам очевидцев, подросток «напал без причины». В данный момент допрашиваются учителя, у ученика изъяли гаджеты, передает «Интерфакс».

Кухонный нож, которым юноша ранил учительницу, он бросил в школьном кабинете.

Источник сообщил, что родители восьмиклассника в разводе, он живет с матерью и младшей сестрой. После нападения на учительницу он скрылся в доме у отца.

Напомним, утром в среду школьник ударил ножом учительницу, после чего сбежал с места ЧП. Позже он был задержан.



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