Появился первый снимок салона Hyundai i20

26.02.2020, 15:04, Разное

Появился первый снимок, сделанный в салоне компактного хэтча Hyundai i20. Модель прошла через «цифровую революцию» и получила новое рулевое колесо, виртуальную приборную панель, а также дисплей диагональю 10,25”.
Экран системы мультимедиа выделен с помощью контурной подсветки. Концепт салона i20 имеет определённую близость к оформлению седану Sonata VIII генерации. У обоих авто рулевое колесо в 4-спицевой версии, компоновка экрана бортовой системы с приборной панелью, конструкция воздуховодов.

Главным отличием является оформление блока системы контроля климат. Модель Sonata получил раздельный регулятор в виде шайб, тогда как у версии i20 используется упрощенная схема с назначением температуры и степени интенсивности обдува.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Ирина Аллегрова отмечает свое 68-летие

21.02 / Мнение: Не все глядим в наполеоны

14.02 / Стартовая партия смартфонов Xiaomi Mi 10 распродана за считанные часы

03.01 / Закинувшей ногу на мужа Тодоренко предложили мастер-класс от Волочковой

10.01 / Корпорация Expanscape создала ноутбук Aurora с 7 экранами

27.02 / Ростуризм призвал остановить продажу туров в страны с коронавирусом

27.12 / Нино Нинидзе рассмешила реакция сына Александра на Деда Мороза: «А кто в него переоделся?»

19.04 / Мнение: Если вас бросили

09.01 / «Последние полгода»: засидевшемуся во власти Лукашенко назвали крайний срок

19.02 / Яна Рудковская снова опровергла ложную информацию о своем возрасте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика