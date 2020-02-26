Появился первый снимок салона Hyundai i20

26.02.2020, 15:04, Разное

Появился первый снимок, сделанный в салоне компактного хэтча Hyundai i20. Модель прошла через «цифровую революцию» и получила новое рулевое колесо, виртуальную приборную панель, а также дисплей диагональю 10,25”.

Экран системы мультимедиа выделен с помощью контурной подсветки. Концепт салона i20 имеет определённую близость к оформлению седану Sonata VIII генерации. У обоих авто рулевое колесо в 4-спицевой версии, компоновка экрана бортовой системы с приборной панелью, конструкция воздуховодов.

Главным отличием является оформление блока системы контроля климат. Модель Sonata получил раздельный регулятор в виде шайб, тогда как у версии i20 используется упрощенная схема с назначением температуры и степени интенсивности обдува.