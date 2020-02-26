«То заплачет как дитя»: Агата Муцениеце страдает из-за разрыва с Павлом Прилучным

26.02.2020, 15:04, Разное

На днях появилась информация, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили расстаться. В «сторис» Instagram-аккаунта актрисы появилось короткое видео, сопровождаемое грустной музыкой, из чего поклонники сделали вывод – она очень страдает из-за семейных проблем.
«Рабочий день ушел в бесконечность», — подписала публикацию знаменитость. В ролике звучит песня со словами «то, как зверь она завоет, то заплачет как дитя», а Муцениеце подпевает исполнителю. Грустная музыка, которую актриса слушает после работы, дала поклонникам повод предположить, что она на фоне развода с мужем чувствует себя разбитой.

Знаменитость недавно объявила о расставании с Прилучным. По словам Муцениеце, агент советовал ей повременить с таким шагом, однако она для себя все решила. Актриса не винит в разрыве отношений мужа, перекладывая ответственность за это на себя. Звезда не боится признать собственные ошибки, поскольку уверена, именно так можно оценить силы и признаться себе, с чем она не справилась, чтобы в будущем стать лучше.


Прилучный сейчас находится в Санкт-Петербурге, где снимается картина Тимура Бекмамбетова, в ней актер исполняет главную роль. Супруг Муцениеце взял с собой в Северную столицу их сына, а дочь осталась в Москве с матерью. Знаменитость более скромно комментирует расставание с женой.



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