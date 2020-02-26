Грузия отказалась проводить заседание комитета министров Совета Европы из-за России

26.02.2020, 14:58, Новости дня

Майская сессия комитета министров СЕ пройдет не в Тбилиси, а в Страсбурге, хотя в течение полугода эту организацию возглавляет Грузия, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

О решении провести форум в Страсбурге журналистам сообщил глава МИД Давид Залкалиани. По его словам, решение о проведении встречи в Страсбурге вместо Тбилиси принято на заседании заместителей глав внешнеполитических ведомств Совета Европы.

Министр добавил, что Грузия «искренне желала принять беспрецедентный форум» и вела консультации с Генсеком СЕ, его секретариатом о «всех возможных сценариях», чтобы «не нанести ущерб своей репутации как стране, председательствующей сейчас в этой организации, так и собственному законодательству».

«Речь об участии России», – отметил он.

В итоге, по его словам, принято решение провести форум в Страсбурге, и такие прецеденты уже бывали.

Ранее грузинская оппозиция заявляла, что не впустит делегацию России.

По грузинскому «Закону об оккупации» Тбилиси требует, чтобы с ним согласовывались поездки в Абхазию и Южную Осетию. В ином случае это влечет уголовную и административную ответственность. Это ставило под угрозу членов российской делегации, которая в мае должна была приехать в Грузию.