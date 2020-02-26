Еврокомиссия призвала не поддаваться панике из-за вспышки коронавируса в Италии

26.02.2020, 14:58, Новости дня

Еврокомиссия призывает не поддаваться панике в связи со вспышкой коронавируса в Италии, а также бороться с распространением неточной информации о распространении вируса, сообщила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис.

По ее словам, главной целью ЕС сейчас «остается сдерживание распространения заболевания», передает ТАСС. 

Также Кириакидис заявила, что страны Евросоюза должны представить Еврокомиссии национальные планы борьбы с распространением коронавируса.

По мнению директора Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) Андреа Аммона, Евросоюз должен готовиться к обширному распространению коронавируса на своей территории.

Аммон подчеркнул, что сообщество должно быть готово «к реализации сценария возникновения обширных зон распространения коронавируса».

Между тем, по информации ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 тыс, передает РИА «Новости». 

«Позвольте представить вам обновленную информацию по состоянию на сегодня. Мы насчитываем 80980 случаев заражения COVID-19 в 33 странах по всему миру», – сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, вспышка коронавируса затронула 13 европейских стран, при этом 96,5% случаев зарегистрированы в Китае. Всего зарегистрировано 80 988 случаев заражения. 

Во вторник в первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии, а в среду – в Греции. 

Российское посольство в Италии рекомендовало россиянам воздержаться от поездки в регионы, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом – речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.



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