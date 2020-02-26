«Манчестер Сити» обжаловал отстранение от еврокубков

26.02.2020, 14:57, Новости дня

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решение УЕФА на два года отстранить клуб от участия в еврокубках, сообщается на официальном сайте суда.

14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в европейских кубковых турнирах за нарушение правил финансового фейр-плей. Клуб также оштрафован на €30 млн.

Решение об исключении «Манчестер Сити» было принято Арбитражной палатой УЕФА по финансовому контролю.

«Установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении палаты.

«Манчестер Сити» мог согласиться с санкциями или обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

 



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