«Суд ЛНР» приговорил к 12 годам тюрьмы за шпионаж сотрудника луганского университета

26.02.2020, 14:54, Новости дня

Подконтрольный боевикам «суд ЛНР» приговорил к 12 годам лишения свободы сотрудника Луганского национального университета им. Тараса Шевченко Антона Григорова по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает «МГБ ЛНР».

В ведомстве рассказали, что при пересечении контрольного пункта въезда / выезда в Станице Луганской Григорова якобы завербовали сотрудники Службы безопасности Украины «под угрозой расправы над родственниками».

«По заданию украинской разведки он занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну. Посредством установленного канала связи осуществлял передачу данных, собранных в отношении военнослужащих ЛНР, а также иной информации политического и социально-экономического плана», – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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