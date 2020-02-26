В Минздраве оценили нехватку среднего медперсонала

26.02.2020, 14:51, Новости дня

В РФ дефицит среднего медицинского персонала составляет около 120 тыс. сотрудников. Для улучшения ситуации необходимо минимум в два раза увеличить мощность подготовки специалистов, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

«Мы совместно с этими коллегами (Минпросвещения и Минтруда – прим. ВЗГЛЯД) фиксируем 120 тыс. дефицит среднего медицинского персонала, планы по устранению этого дефицита на 2024 год в первую очередь путем наращивания в том числе объемов подготовки и создания условий для осуществления качественного труда, повышения дохода, финансовой поддержки и так далее», – сообщила Семенова на круглом столе Общероссийского народного фронта по итогам реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году, передает ТАСС.

Она отметила, что сейчас в отрасли 1,3 млн среднего медперсонала. «Среднестатистический отток и внутренняя миграция — в пределах 6-8%. Математика очень простая – мощность подготовки специалистов нужно увеличить как минимум в два раза», – отметила замминистра.

По словам Семеновой, за последние 20 лет в регионах постарались максимально оптимизировать сеть профессиональной подготовки кадров. «Объем притока – 66 тыс. специалистов. Это выпуск этого года, выпуск следующего года – около 72 тыс. специалистов и максимальный выпуск следующего года – 77 тыс. специалистов», – отметила она.

Замглавы ведомства уточнила, что в том числе в рамках программы модернизации здравоохранения, в регионах сейчас наблюдается кадровый дефицит и жесткие планы по его ликвидации на текущий год.

В августе экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечала, что в системе первичной медико-санитарной помощи в РФ не хватает 25 тыс. специалистов, дефицит среднего персонала составляет 130 тыс. медиков, и преодолеть его не удается.

Новый глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство будет уделять большое внимание кадровой составляющей в здравоохранении.