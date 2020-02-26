У Земли появился новый спутник

26.02.2020, 14:44, Новости дня

Малый астероид 2020 CD3 временно стал новым естественным спутником Земли, информирует Центр малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.

«Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Специалистам рекомендовано дальнейшее наблюдение за объектом. По открытым данным, размер астероида – от 1 до 6 метров. Его относят к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

«Действительно, есть так называемые квазиспутники Земли. У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите как МКС или Юрий Гагарин летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту», – отметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

По его словам, долго такие объекты на орбите Земли не находятся, сопровождая ее несколько лет или десятилетий.

В январе сообщалось, что ученые НАСА обнаружили первую планету, которая по параметрам почти идентична Земле и находится в «обитаемой зоне» около своей звезды.