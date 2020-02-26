В Германии подсчитали число изнасилованных в конце Второй мировой войны немок

26.02.2020, 14:44, Новости дня

Немецкий историк Мириам Гебхардт в своей книге «Мы, дети насилия» привела данные об общем числе изнасилованных немок в конце Второй мировой и их детях.

Всего, по подсчетам Гебхарт, в результате изнасилований немок в указанный период родилось около 8,5 тыс. детей, передает Deutsche Welle.

Согласно подсчетам историка, с 1945 по 1955 годы в Германии от изнасилований пострадали порядка 900 тыс. женщин. Отмечается, что эта цифра ниже той, что обычно приводится в этом контексте.

Историк Барбара Йор полагает, что советские солдаты изнасиловали до 2 млн женщин и девочек, из которых 600 тыс. – в Берлине.

В основе книги «Мы, дети насилия» лежат пять рассказов детей, которые родились после войны у пострадавших от изнасилований матерей. При этом отмечается, что речь идет не о детях, родившихся от изнасилований.

Очевидцы в книге рассказали истории своих матерей и о том, какие страдания те испытывали.

В прошлом году журналисты обратились с запросом в центральное управление по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге, которое занимается розыском и анализом информации о нацистских преступлениях в Германии и по всему миру. Речь шла о причастности граждан Германии и Латвии к военным преступлениям на территории Новгородской области в 1941-1943 годах, а также к военным преступлениям в 1942 году против детей-сирот в городе Ейске.



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