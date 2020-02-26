У мужчины, который совершил самоподжог в центре Киева, легкие травмы

26.02.2020, 14:42, Новости дня

Мужчина, который 26 февраля совершил сомоподжог под Офисом президента в Киеве, получил ожоги легкие ожоги. Об этом в Telegram сообщил Офис президента Украины. 

«Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его на «скорой» доставили к месту осмотра и оказания помощи. Полиция устанавливает личность мужчины. По предварительным данным, он живет в Сумской и имел проблемы с местными властями», – сказано в сообщении. 

В Офисе президента отметили, что, по предварительным данным, пострадавший не был участником акции протеста медиков, он появился на ней за несколько минут до самоподжога. 

В киевской полиции отметили, что устанавливают мотивы поступка мужчины.

«По словам свидетелей, мужчина облился неизвестным веществом и поджег себя. Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок во время акции, потушили пламя и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь», – проинформировали правоохранители.

В комментарии журналистам мужчина сказал, что якобы из-за коррупционной схемы его лишили законного земельного пая, он неоднократно обращался в правоохранительные органы, однако ему не помогли, поэтому решился на такой поступок. 

«Просто хочу, чтобы меня услышали», – объяснил он мотивы своего поступка. 

По данным «РБК-Украина», пострадавшего зовут Александр Бурлаков. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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