В Минфине заявили о готовности РФ к шокам

26.02.2020, 14:37, Новости дня

Российская финансовая система преодолела кризис 2014 года и готова к различным шокам, в том числе к последствиям распространения коронавируса, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Моисеев отметил, что последствия от распространения коронавируса для финансовой сферы еще предстоит оценить, однако РФ готова к кризису «в любом случае», передает ТАСС.

«После 2014 года мы готовы принять все необходимые меры для стабилизации финансовой системы. Что касается финансовой стабильности, то не вижу никаких предпосылок, чтобы финансовая стабильность поколебалась из-за распространения коронавируса», – сказал он.

В свою очередь глава «Газпром нефти» Александр Дюков сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что коронавирус повлиял на ситуацию на нефтяном рынке, уже видно существенное снижение потребления в Китае, передает РИА «Новости».

«Мы так же видим, соответственно, как эта ситуация с коронавирусом отражается и на цене. Но тут, конечно, надо понимать, что в цене еще заложены и ожидания, и рынок, в общем-то, и работает на этих ожиданиях», – добавил он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что коронавирус угрожает торговым партнерам России.



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