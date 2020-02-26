Чичерина опубликовала фото якобы из Борисполя, в Госпогранслужбе заявили, что в Украину она не въезжала
26.02.2020, 14:30, Новости дня
Российская певица Юлия Чичерина, которая поддерживает боевиков «ЛДНР», сегодня в своем Facebook обнародовала фото из аэропорта и отметила, что находится в киевском аэропорту Борисполь.
«Доброе утро, Борисполь», – так певица подписала фото, на котором изображен в том числе журналист российского телеканала LIFE Семен Пегов.
Доброе утро, Борисполь
Posted by Julia Chicherina on Teisipäev, 25. veebruar 2020
В комментарии «Украинской правде» в Службе безопасности Украины напомнили, что Чичериной въезд в Украину запрещен.
В Госпогранслужбе фото назвали провокацией.
«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт Борисполь. Не исключено, что это какая-то провокация со стороны этой особы или тех сил, которые поддерживают ее. Данная особа границу Украины не пересекала. А если бы пересекала, то она находится на контроле и ее не пустили бы с проставлением запрета на въезд на три года», – заявил спикер ведомства Андрей Демченко.
Чичерина одной из первых посетила оккупированные боевиками территории Донецкой и Луганской областей с концертами. Она постоянно приезжает на оккупированный Донбасс, за что Служба безопасности Украины объявила певицу во всеукраинский розыск.
В мае 2017 года она получила паспорт «ЛНР».
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