Лавров поставил условие для нового саммита в «нормандском формате»

26.02.2020, 14:30, Новости дня

Новый саммит «нормандской четверки» можно проводить только после подписания итогового документа, чтобы не допустить пересмотра договоренностей, как произошло в декабре в Париже, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было опять попыток уже в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он добавил, что еще одним требованием для проведения нового саммита является выполнение всех решений декабрьской встречи.

«Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит нормандского формата. Мы довели до них нашу очень четкую позицию. Мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая и нормализацию «на земле», разминирование, политические вопросы, связанные с «формулой Штайнмайера» и с закреплением всех аспектов особого статуса Донбасса на постоянной основе в законодательстве Украины», – сказал Лавров.

Он добавил, что не слышал о якобы запланированной через месяц встрече глав МИД стран «нормандского формата».

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы новый «нормандский саммит» состоялся в апреле 2020 года. Глава МИД РФ заявлял, что утверждения о вероятном проведении саммита в апреле являются не более чем пожеланиями, которые высказываются вслух.