Число экстремистских преступлений в России снизилось

26.02.2020, 14:30, Новости дня

Количество экстремистских преступлений в РФ в 2019 году снизилось более чем вдвое, сообщил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24". Президент отметил успехи в раскрываемости убийств и разбойных нападений, снижение преступности среди несовершеннолетних.

Говоря о ситуации на российских дорогах, глава государства поручил шире использовать различное оборудование для контроля за соблюдением правил дорожного движения.

"За последние 8 лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть. Это, безусловно, заслуга сотрудников ГИБДД. Повышенное внимание нужно уделить соблюдению требований перевозок пассажиров. С автобусными перевозками в прошлом году наметились некоторые положительные сдвиги, но при этом в полтора раза возросло количество ДТП, совершенных водителями такси. Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание", — поручил Владимир Путин.

Также президент отдельно остановился на работе с трудными подростками, в том числе, на борьбе с интернет-сообществами, где детей склоняют к самоубийствам или пропагандируют среди них уголовную субкультуру.

"Важно наращивать активность на этом направлении, подключать к работе с трудными подростками, с группами риска общественные и религиозные организации. В поле вашего постоянного внимания должно находиться и интернет-пространство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к самоубийствам, совершению правонарушений. Повторю, работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание", — указал глава государства.

Владимир Путин также отметил, что депутатам Госдумы и правительству нужно вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете.



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