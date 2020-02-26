Россия обвинила Турцию в переброске иностранцев-боевиков в Ливию

26.02.2020, 14:30, Новости дня

В Ливию перебрасываются иностранцы-боевики, в том числе это происходит при содействии Турции, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Группа экспертов комитета СБ ООН регулярно информирует об их переброске (иностранцев-боевиков) в Ливию, что мы тоже отмечаем, происходит, конечно, при содействии Турции», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, глава МИД временного кабинета министров, действующего на востоке Ливии, Абдельхади аль-Хвейдж заявил, что правительство приостанавливает свое участие в мирном диалоге с представителями Правительства национального согласия (ПНС), передает ТАСС.

В воскресенье СМИ сообщили, что в ливийской столице Триполи погибли как минимум 16 турецких военных и более 100 наемников из Сирии.

Глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар также заявлял, что ПНС и Анкара воспользовались перемирием для переброски наемников из Сирии. Он заявил, что может остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников, а также прекратят поставки оружия из Турции.



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