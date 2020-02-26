Медики рассказали, почему полезно ежедневно пить воду с кардамоном

26.02.2020, 14:30, Разное

Кардамон многие специалисты называют кладезем полезных веществ. Немецкие медики утверждают, что ежедневное употребление воды с добавлением этой специи благоприятно воздействует на систему пищеварения, а также укрепляет здоровье всего организма.
Кардамон обладает антибактериальными свойствами, поэтому легко справляется с бактериями, вызывающими неприятный запах из ротовой полости. Специя действует как средство, способное справиться с расстройством желудка, вздутием живота, и помогает стабилизировать кислотность. После употребления воды с кардамоном активизируется выделение желудочного сока, что улучшает аппетит.

Немецкие медики советуют употреблять указанную специю людям, желающим похудеть, поскольку она эффективно сжигает жиры. Улучшение метаболизма и самочувствия в целом – еще одна причина ежедневно пить воду с кардамоном.



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