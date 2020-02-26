Трехкратная олимпийская чемпионка захотела извинений от Логинова

26.02.2020, 14:26, Новости дня

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и пятикратная чемпионка мира Кати Вильхельм высказалась на тему обысков у российского биатлониста Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце.

«Чего я до сих пор жду, так это раскаяния или извинения Логинова. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений», – сказала спортсменка, передает «Спорт-экспресс».

Она добавила, что не знает, почему у Логинова провели обыск, и назвала эту процедуру «предупреждением для всех».

В субботу в номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.



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