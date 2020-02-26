Дети Ирины Цывиной почти год не могут поделить наследство покойной актрисы

26.02.2020, 14:21, Разное

Отечественная киноактриса Ирина Цывина умерла в апреле минувшего года, но завещание не оставила. Поэтому её дети – сын Евгений и дочь Зинаида — до сих пор не могут прийти к согласию относительно раздела наследства.

Ирина Цывина оставила довольно «приличное» наследство – земельный участок, дом и три квартиры, одна из которых приобреталась в ипотеку, и задолженность по ней ещё не погашена. Как говорит адвокат Юлия Вербицкая, имущество, оставшееся после смерти актрисы, давно разделено между двумя детьми, каждый из них получил право распоряжаться половиной всех объектов. Однако сын Цывиной Евгений не согласен с таким решением, считая, что имеет право на большую часть, но это можно оспорить только в суде.



Дочь Ирины Цывиной Зинаида сейчас учится в США, однако знает о претензиях брата и готова к разбирательствам, а потому скоро вернётся в Россию и начнёт решать возникшую проблему. Открытым на сегодняшний день остаётся вопрос относительно ипотеки, сумма которой, с учётом «набежавших» процентов, варьируется в районе 500 тысяч рублей. Задолженность придётся погашать одному из детей, если он станет наследником «проблемной» жилплощади, либо же оплата «ляжет на плечи» обоих, но всё зависит от того, как разрешится ситуация с разделом имущества покойной матери.