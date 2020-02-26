«Коктейль сексуальности и красоты»: Иван Ургант иронично высказался о желании Лещенко спеть с Maruv

26.02.2020, 14:21, Разное

Отечественный шоумен и телеведущий Иван Ургант в недавнем эфире своего вечернего шоу иронично высказался о желании Льва Лещенко спеть в дуэте с украинской исполнительницей Maruv. Он считает, что совместный номер звёзд может оказаться неким «взрывоопасным коктейлем красоты и сексуальности».

Иван Ургант с присущим ему юмором комментирует слова Льва Валерьяновича, говоря, что у именитого исполнителя «весна началась раньше, чем у остальных». В целом же телеведущий не исключает, что дуэт может оказаться довольно интересным и представлять собой «коктейль сексуальности, раскрепощённости и похоти». К тому же, как заметил Ургант, сотрудничество артистов, вероятно, окажется выгодным для обоих, так как Лещенко сможет принять участие в фестивале современной музыки, а Maruv – появиться в праздничном концерте в честь Дня полиции. Ведущий даже предложил название для дуэта – «Лёвчик и Марувчик», а также вариант костюмов из чёрного латекса.

Ранее Лев Лещенко признавался, что пару лет следит за работой Maruv. Знаменитость покорили красота и талант, необычный стиль и исполнение украинской певицы, а потому он даже готов предложить ей вместе спеть и с удовольствием выйдет на сцену с Maruv, если она поддержит идею дуэта.