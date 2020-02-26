В Москве прогнозируют понижение атмосферного давления

26.02.2020, 14:21, Разное

Сегодня, 26 февраля, в Москве ожидается резкое понижение атмосферного давления. По данным интернет-портала «Метеоновости», показания барометров могут опуститься до 733 мм рт. ст. при относительной влажности воздуха около 80-85%.
Показатели давления ниже нормы провоцирует тёплый атмосферный фронт. Ожидаемые температурные показатели днём 26 февраля – около +3˚C, давления – 733 мм ртутного столба. Синоптики и медики предупреждают, что такая погода может негативно отразиться на состоянии здоровья некоторых групп людей. Стоит быть внимательным гипертоникам, гипотоникам, метеочувствительным жителям и гостям Москвы.

Ранее специалисты сообщали о «жёлтом» уровне погодной опасности в столице и регионе в среду, 26 февраля. Начиная с полудня, возможно усиление ветра до 15 м/сек. Также прогнозируется дождь и мокрый снег. В течение двух суток, включая 27 число текущего месяца, может выпасть треть месячной нормы осадков.



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