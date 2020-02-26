Организованную украинцами крупную нарколабораторию раскрыли во Владимирской области

26.02.2020, 14:19, Новости дня

Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию, организованную гражданами Украины, найдена тонна наркотиков, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

«В результате проведенных во Владимирской области оперативных мероприятий пресечена деятельность нарколаборатории, изъята почти тонна наркотиков. Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров», – сообщил министр, передает ТАСС.

Наркотики распространяли в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых длились на протяжении пяти месяцев. Полицейские изъяли порядка тонны наркотического средства альфа-PVP, свыше 1,8 тонны прекурсоров, более 80 единиц лабораторного оборудования, включая два химических реактора по 100 литров каждый, банковские карты, ноутбуки и смартфоны.

Лаборатория располагалась на цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области. Там изъяли 368 кг наркотиков, еще 30 кг нашли в тайнике в лесу. В одном из лесов найдено 197 канистр по 40 литров каждая, все они были наполнены наркосодержащей жидкостью.

Экспертиза установила, что общая масса сухого наркотика, который находился в растворенном виде в канистрах, составила 578 кг.

Участники ОПГ с 2018 по 2019 год также синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. Там нашли тайник с аналогичным наркотиком массой 7,6 кг.

Задержанных поместили под стражу.

В феврале 2020 года сотрудники ФСБ пресекли работу крупной лаборатории по производству наркотических средств в Крыму, наркотики распространялись через «закладки».