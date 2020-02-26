Беременная Кекелия обнародовала фотосет с мужем

26.02.2020, 14:18, Новости дня

33-летняя украинская певица Вера Кекелия, которая вскоре впервые станет мамой, разместила в Instagram подборку снимков со своим 26-летним супругом, музыкантом Романом Дудой.

«Друзья, спасибо огромное за все ваши прекрасные слова, сердечки и смайлики», – написала она.

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Друзья, спасибо огромное за все ваши прекрасные слова, сердечки и смайлики;))) * Photo @julia.luzina MakeUp&Hair @my.shura *

Публикация от VERA KEKELIA (@kekeliavera) 26 Фев 2020 в 12:51 PST

О беременности певица сообщила 25 февраля.

Кекелия и Дуда поженились в октябре 2017 года. Их роман начался на проекте «Голос країни 7», где исполнители были подопечными Сергея Бабкина.