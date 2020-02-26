Российским военным разрешили сбивать нарушившие границу лайнеры без пассажиров

26.02.2020, 14:12, Новости дня

У Вооруженных сил есть право сбивать гражданские самолеты, которые вторглись в российское воздушное пространство, только в исключительных случаях и при отсутствии на борту пассажиров и заложников, следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы.

«При отказе судами-нарушителями выполнять подаваемые радиокоманды и (или) визуальные сигналы на выполнение посадки или отказа подчиняться без объяснения причин оружие и боевая техника дежурных сил применяются…, при наличии сведений об отсутствии на борту судна-нарушителя пассажиров», – передает РИА «Новости» текст постановления.

Новая редакция Правил сменила документ 1994 года. В ней также запрещалось сбивать самолеты с пассажирами.

Между тем, в январе 2019 года СМИ сообщили, что Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, по которому гражданские самолеты с пассажирами на борту якобы будет разрешено сбивать.