Президентский грант открыл большую сцену для молодых музыкантов

26.02.2020, 14:12, Новости дня

Российский молодежный симфонический оркестр накануне выступил в зале им. Чайковского в Москве с концертом, посвященным юбилею Людвига ван Бетховена. Ранее оркестр стал самым масштабным проектом в направлении «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», получив президентский грант в размере 115 млн рублей.

«Российский национальный молодежный симфонический оркестр – это большой проект, который направлен на воспитание молодых ребят – музыкантов оркестровой специальности», – рассказал газете ВЗГЛЯД артистический директор РНМСО Илья Репенак.

«Сегодня все программы, направленные на поддержку музыкальной молодежи, ориентированы исключительно на солистов. При этом около 90% выпускников консерваторий по оркестровым специальностям – это будущие артисты симфонических оркестров. И приобрести профессиональные навыки игры в оркестре им практически негде».

«Для этого и существует наша программа, – продолжил собеседник. – Она направлена на выявление молодых музыкантов и поддержку школы оркестрового исполнительства. Наши задачи – создать у ребят стимул для профессионального роста, увеличение количества квалифицированных специалистов и пополнение резерва высококлассных исполнителей с оркестровым опытом».

Репенак напомнил, что текущий год очень насыщен юбилеями великих композиторов: 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена и 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Концерт, состоявшийся накануне в концертном зале им. Чайковского в Москве, стал для РНМСО новым этапом в музыкальной жизни.

«Мы в первые играли 6-ю симфонию Чайковского и впервые – 4-й концерт Бетховена», – подчеркнул Репенак, добавив, что в марте оркестр со своей программой отправится в Бонн, где состоится ежегодный бетховенский фестиваль.

Напомним, РНМСО был создан в 2018 году в рамках проекта «Национальный молодежный симфонический оркестр – симфоническая академия и Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра». Проект стал самым масштабным в направлении «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», получив президентский грант в размере 115 млн рублей.

Коллектив объединил более 100 музыкантов из 20 городов России. Таланты из самых отдаленных уголков страны прошли отбор по 14 оркестровым специальностям и теперь выступают в полном составе, гастролируя по стране.

Музыканты уже провели 40 концертов в 13 городах под управлением таких дирижеров, как Валерий Гергиев, Александр Лазарев, Владимир Федосеев, Михаил Юровский, Александр Сладковский, Жан-Кристоф Спинози.