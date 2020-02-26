Апокалипсис отменяется: суперизвержение не убило жителей Азии 74 тысячи лет назад

26.02.2020, 14:06, Новости дня

Индонезийский супервулкан Тоба на острове Суматра считается «автором» самого колоссального извержения за последние два миллиона лет. Оно произошло 74 тысячи лет назад и вызвало вулканическую зиму — похолодание, длившееся до десятилетия.

После катаклизма, случившегося во время последней ледниковой эпохи, климат Земли стал ещё более холодным. Считается, что вследствие суперизвержения численность сапиенсов в Африке значительно сократилась, а гоминины и млекопитающие, населявшие в то время Азию, были полностью уничтожены. Лишь спустя 14 тысяч лет южные регионы Азии были заселены повторно, полагали учёные.

С этой гипотезой, впрочем, были согласны не все исследователи. И, похоже, их сомнения были оправданы.

Новая работа международной научной группы показала, что люди, населявшие Южную Азию, не только пережили климатические и экологические изменения, но и процветали после них.

Точкой отсчёта для данной работы можно считать 2007 год, когда антропологи обнародовали данные о каменных орудиях, найденных на юге Индии и изготовленных до и после извержения. Тогда учёные, проанализировав их, предположили, что похолодание, вызванное катаклизмом, было не столь экстремальным, как считалось.

Недавно специалисты провели новую серию работ в Центральной Индии и обнаружили тысячи инструментов, использовавшихся для резки и выскабливания.

Археологи обнаружили ножи, скребки и другие орудия из известняка и аргиллита.

Фото Chris Clarkson.

Большинство орудий, найденных в нижних слоях осадочных пород, было изготовлено по леваллуазской технике, которая использовалась как сапиенсами, так и неандертальцами.

Между тем инструменты, найденные в верхних слоях, были более мелкими и сложными. По словам специалистов, они, несомненно, были изготовлены нашими предками. Это подтверждает, что сапиенсы мигрировали из Африки и распространились по всей Евразии до 60-65 тысяч лет назад.

Используя методику под названием оптически стимулированная люминесценция, исследователи выяснили, что производство орудий происходило непрерывно в период от 80 до 25 тысяч лет назад.

Таким образом, есть основания полагать, что люди присутствовали в этом регионе до извержения Тоба и после него. Судя по всему, воздействие стихийного бедствия на климат переоценивалось, а небольшие группы охотников-собирателей смогли приспособиться к изменениям окружающей среды, считают авторы исследования, представленного в журнале Nature Communications.

Генетики в свою очередь добавляют, что 70 тысяч лет назад произошло снижение генетического разнообразия сапиенсов, но этот сдвиг вовсе не обязательно был следствием суперизвержения. По одной из версий, он объясняется эффектом основателя.

Кстати, ранее учёные объяснили, почему африканские народы выжили после извержения Тоба. Также «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывали, сколько людей и как убивают вулканы.

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Вести.Наука