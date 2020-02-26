Совет Федерации одобрил законопроект о зарплате для срочников

26.02.2020, 14:06, Новости дня

Законопроект о зарплате для солдат срочной службы одобрен Советом Федерации России. Документ предполагает ежемесячное денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей, сообщает агентство ТАСС.

Кроме того, солдаты могут рассчитывать на премиальные за участие в опасных операциях, работу с секретными документами, руководство подразделением.

Эксперимент с заработной платой проводится в российской армии с 2012 года. Теперь Минобороны хочет закрепить денежное довольствие законодательно.

Ранее сообщалось, что солдатам-срочникам могут дать ипотечные каникулы. Молодые люди, который закончили институт и купили жилье в кредит, после чего были призваны в армию, могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, считает автор инициативы глава ЦБ Эльвира Набиуллина.