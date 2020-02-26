«Манчестер Сити» против УЕФА. «Горожане» оспаривают отстранение от еврокубков

26.02.2020, 14:06, Новости дня

Чемпион Англии "Манчестер Сити" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение УЕФА отстранить клуб от участия в европейских кубках на два года. Соответствующее обращение зарегистрировано судом.

В феврале УЕФА наказал "Манчестер Сити" за нарушение финансового fair play, отстранив английский клуб от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы сроком на два года. Кроме того, "горожане" оштрафованы на 30 миллионов евро.

Клуб не согласился с таким решением УЕФА и будет обжаловать его в суде. "Манчестер Сити" намерен добиться отмены этого решения. При этом главный тренер клуба Хосеп Гвардиола и ведущий футболист Рахим Стерлинг заявили, что не покинут команду при любом исходе суда.