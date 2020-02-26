В Киеве на митинге перед офисом президента мужчина совершил самоподжог

26.02.2020, 14:06, Новости дня

26 февраля на митинге под Офисом президента в Киеве мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

Видео, снятое на месте происшествия, опубликовало в Facebook издание «Информатор».

Находившиеся рядом участники протеста помогли потушить огонь. Позже полицейские принесли огнетушитель. Пострадавшему оказали первую помощь.

Мужчина остается в сознании, у него многочисленные ожоги, пишет «РБК-Украина».

Мотивы его поступка пока неясны.

«Информатор» пишет, что на митинге он держал плакат с надписью «Отдать стадион общине!».

Сегодня в центре Киева акции протеста проводят медики, они выступают против ликвидации больниц и урезания зарплат. Вначале митинг проходил под Кабинетом Министров, затем протестующие пришли к Офису президента.