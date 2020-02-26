Бывшему ректору КрасГМУ предъявлено обвинение в растрате

26.02.2020, 14:06, Новости дня

Экс-ректору Красноярского государственного медицинского университета Ивану Артюхову предъявлено обвинение. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Напомним, главу вуза подозревали в растрате. В 2018 году сотрудники ФСБ провели обыск в его кабинете. Мужчину подозревали в хищении крупной суммы денег, которая была выделена на содержание главного корпуса образовательного учреждения. По предварительной информации, фигурант дела планировал провести фиктивный ремонт и присвоить деньги.

Примерный ущерб составил около миллиона рублей. В числе подозреваемых и бывший заместитель Артюхова. Подробности этой истории выясняют сотрудники Следственного управления МВД.

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ГТРК "Красноярск"