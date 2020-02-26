В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
26.02.2020, 14:05, Новости дня
Минздрав Греции подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом.
Заболевание диагностировали в Салониках у 38-летней женщины, вернувшейся из Италии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Женщину поместили в местную больницу, всех, кто контактировал с ней в последние дни, изолировали.
Между тем в Италии число жертв коронавируса достигло 12 человек, сообщил глава департамента гражданской защиты Анджело Борелли.
«Всего на территории Италии зафиксировано 374 случая заражения, включая 12 летальных исходов», – сказал чиновник.
Во вторник в первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии.
Российское посольство в Италии рекомендовало россиянам воздержаться от поездки в регионы, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом – речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.
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