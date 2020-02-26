Виталина Цымбалюк-Романовская назвала причины разлуки с Арменом Джигарханяном

26.02.2020, 14:04, Разное

Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о совместной жизни с бывшим супругом Арменом Джигарханяном. Они расстались, по ее мнению, в связи с «природой и стечением обстоятельств».

Экс-возлюбленная известного артиста до сих пор сожалеет, что ее брак с бывшим мужем закончился. Вместе с ним она прожила в качестве законной супруги мене двух лет. Актер старше пианистки на 43 года. По словам Цымбалюк-Романовской, она делала для Армена Джигарханяна только одно добро, и ей теперь не за что просить прощения у него.

По ее мнению, юристы армянского артиста продолжительное время снимают материальные средства с его банковских карт, тогда как звезда советского кино ничего не знает об этом. Экс-гендиректор московского театра Джигарханяна призналась, что деньги со счета бывшего супруга брала лишь на нужды семьи, и все это происходило в его присутствии.