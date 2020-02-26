Колокольцев заявил о борьбе МВД за чистоту рядов

26.02.2020, 13:58, Новости дня

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что для ведомства имеет принципиальное значение борьба за чистоту рядов личного состава.

«На первом плане – укрепление дисциплины законности среди личного состава, борьба за чистоту рядов. Это имеет для нас принципиальное значение. Подавляющее большинство правонарушений выявляется силами подразделениями собственной безопасности», – сообщил глава ведомства, передает ТАСС.

Он отметил, что одним из самых острых вопросов в кадровом обеспечении является некомплект аттестованного состава.

«За последние пять лет он увеличился почти в два раза. Особенно тяжелое положение в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю за оборотом наркотиков», – сказал министр.

Колокольцев добавил, что при исполнении служебных обязанностей в 2019 году погибли 59 сотрудников полиции, а ранения получили 3,5 тыс. человек.

В январе сообщалось, что количество погибших в ДТП сократилось на 26% за последние пять лет.

Напомним, в летом 2019 года журналиста Ивана Голунова задержали по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.