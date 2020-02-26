За сутки на конкурс «Лидеры России. Политика» зарегистрировались более 8 тыс. человек

26.02.2020, 13:58, Новости дня

Во вторник, 25 февраля, был объявлен старт Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» для выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. За сутки организаторы получили 8 тыс. 270 заявок из всех федеральных округов России.

Участники проекта представляют все регионы России, кроме Чукотского АО. Больше всего заявок поступило из Москвы (17,2%), Свердловской области (7,9%), Московской области (5,4%), Санкт-Петербурга (5,1%) и Республики Башкортостан (4,9%), следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Указывается, что важно понимать значимое отличие географии участников проекта «Лидеры России. Политика» от географии конкурса управленцев «Лидеры России»: оно заключается в том, что в конкурсе управленцев участники могли зарегистрироваться от региона, в котором они родились, учились или работали, тогда как конкурсанты нового проекта могут регистрироваться от любого региона России, с которым они связали или планируют связать свою общественно-политическую деятельность.

В основном заявки поступают от мужчин – их 87,3%. Однако первым участником, который выполнил все задания регистрационного этапа, в том числе запись и загрузку видеоинтервью, оказалась женщина.

Образование является одним из обязательных требований к участникам. Большинство из зарегистрированных конкурсантов имеют оконченное высшее образование (специалитет, магистратура) – 48,7%, также у многих конкурсантов дипломы бакалавров (16,8%) и два и более высших образований (16,7%).

Кандидатов наук среди участников – 5,4%, докторов наук – 0,6%.

Особого внимания заслуживает статистика по областям деятельности зарегистрированных конкурсантов: в топ-5 отраслей, которые представляют участники, вошли строительство (8,2%), образование (6,7%), информационные технологии (5,4%), исполнительная власть (4,6%), транспорт и логистика (3,9%).

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров прокомментировал итоги первых суток заявочного этапа Конкурса: «Мы не ожидали такого всплеска интереса к проекту. Более 8 тыс. регистраций за первые сутки – это отличный старт. Надеемся, что это только начало большого пути и в результате в систему представительной власти вольется много достойных и перспективных людей, способных внести значимый вклад в законотворческий процесс на муниципальном, региональном или федеральном уровне».

26 февраля в 18.00 по московскому времени на сайте конкурса откроется страница поддержки участников.

Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18.00 по московскому времени).

Ранее политолог Петр Кирьян заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что конкурс «Лидеры России. Политика» поможет разнообразить политический ландшафт.