Конституционный суд Германии легализовал эвтаназию

26.02.2020, 13:57, Новости дня

Федеральный конституционный суд Германии постановил, что запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит Основному закону страны, сообщает Deutsche Welle.

Право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, решили судьи. Оно включает свободу совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни, сказал председатель высшей судебной инстанции Германии Андреас Фоскуле.

В ноябре 2015 года бундестаг объявил вне закона организации, содействующие на коммерческой основе эвтаназии. Понятие «коммерческий» охватывало не только «материальную заинтересованность», но и неоднократное безвозмездное содействие уходу из жизни неизлечимо больных людей.

Нарушение запрета грозило лишением свободы на срок до 3 лет.



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