Путин обратил внимание на участившиеся ДТП с участием такси

26.02.2020, 13:51, Новости дня

Президент Владимир Путин попросил МВД и Минтранс обратить внимание на ДТП с участием такси, отметив, что их число увеличилось в полтора раза.

«Более чем в полтора раза увеличилось количество ДТП, совершенных водителями такси. Число погибших при этом увеличилось более, чем на треть, раненых – в полтора раза. Прошу вместе с коллегами из Минтранса и других ведомств обратить на это особое внимание и предложить эффективные механизмы исправления ситуации», – передает РИА «Новости» слова Путина на расширенном заседании коллегии МВД.

Он добавил также, что МВД РФ должно шире применять технические средства контроля безопасности дорожного движения и тщательно следить за качеством обучения в автошколах.

«Необходимо шире применять современные технические средства контроля и автоматизированные системы, более тщательно следить за качеством подготовки водителей в автошколах, за оказанием экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших с мест ДТП», – передает ТАСС слова президента России.

Путин отметил, что за последние восемь лет смертность на дорогах сократилась более чем на треть, однако работа в этом направлении должна быть продолжена.

Ранее уроженец Таджикистана умер после 28 часов за рулем такси и девяти банок энергетика.



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