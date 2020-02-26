На госТВ Чечни дети обвиняемых в колдовстве попросили прощения за своих родителей

26.02.2020, 13:44, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехникиВ эфире ЧГТРК «Грозный» вышли очередные сюжеты о задержании людей, которых власти обвинили в занятии колдовством. Один из репортажей рассказывал о местной жительнице, ее муже и подруге, которые оказывали «оккультные услуги» в Шелковском районе Чечни. Извинения задержанных сопровождались покаяниями их сыновей в том, что не уследили за родителями, пишет «Кавказский узел».

Репортаж, озаглавленный «Очередные мошенницы «Колдуньи», вышел на ютуб-канале телекомпании 24 февраля. В сюжете говорится, что Таус Шапианова вместе с пожилым мужем «с помощью амулетов делала приворот и привлекала удачу», а клиентов им находила Зулай Абубакарова, за что получала процент. 

Главврач Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев осудил оккультную деятельность женщин. Он напомнил, что занятия колдовством запрещены в исламе. На встречу также пригласили сыновей Шапиановой и Абубакаровой. Эльжуркаев призвал их «тщательнее следить за тем, что происходит в их семьях».

«Я бы многое отдал, чтобы не видеть сегодня эту картину. Отныне буду за ними [родителями] следить. Больше не допущу подобного, с дозволения Всевышнего», – приводит слова одного из сыновей «Кавказский узел».

Второй молодой человек заявил, что «опозорен перед людьми и республикой», и попросил у всех прощения. Обе задержанные женщины также принесли публичные извинения.

 

Как отмечает издание, жители республики и пользователи соцсетей сочли привлечение детей к преследованию родственников избыточным методом.

Это не первый репортаж о поимке «колдунов». 11 сентября 2019 года на ГТРК «Грозный» появился сюжет, в котором Эльжуркаев проводит беседу с женщиной, которую задержали при выезде из Моздока в Надтеречный район республики. В сюжете сообщалось, что женщины возвращались от некой Марии, к которой обращались за оккультными услугами. «Эти колдуньи опаснее всякого терроризма, ваххабизма, наркомании, – заявил тогда Эльжуркаев. – Люди годами ходят по больницам со своими болезнями, не зная, что с ними не так. Из-за того, что эти женщины что-то наколдовали». 

Женщины раскаялись и попросили прощения. «Я была на неправильном пути. Я грязное создание. Грязнее меня не будет существа на этом свете. Хуже шайтана. Ко мне больше не обращайтесь», – ​заявила задержанная на камеру.

22 сентября 2019 года в Урус-Мартановском районе Чечни задержали двух женщин и одного мужчину, которых обвинили в «колдовстве», сообщили в эфире телеканала ЧГТРК «Грозный». «Вы продали свое тело и свою душу дьяволу. У вас с ним договор», – заявил богослов Адам Эльжуркаев «колдунам». 

Религиозные деятели отчитали и мужа одной из задержанных. Он раскаялся и поручился, что больше такого не допустит.

 



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