«Дубинкой просто так никто не молотит​»: Владимир Путин – о летних протестах в Москве

26.02.2020, 13:43, Новости дня

Президент России прокомментировал резонансные уголовные дела журналиста Ивана Голунова, режиссера Кирилла Серебренникова, активиста Константина Котова и блогера Владислава Синицы в интервью для ТАСС. Владимир Путин также затронул тему летних протестов в Москве.

О деле Голунова – «Не нужна суета и спешка»

Комментируя дело журналиста Ивана Голунова, которого задержали 6 июня 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков, Путин отметил, что в сегодняшней России имеет значение «вмешательство людей». По словам президента, ситуация с уголовным делом развивается просто, «работают правоохранительные органы».

«Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее», – добавил президент. Путин также сказал, что расследование требует времени: «Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка».

О деле Серебренникова

Касаясь дела Кирилла Серебренникова, Путин выразил убеждение, что суд учитывает мнение уважаемых людей на этот счет, но «все-таки он должен принимать решение не на основе их мнения, а на основе закона и своего правосознания».

О деле Котова

В интервью Владимир Путин высказался и о деле Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. На вопрос о значении личного участия президента в уголовном деле, которое сейчас пересматривается по решению Конституционного суда, Путин ответил, что, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и «должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике».

О деле Синицы

Отвечая на вопрос о деле Владислава Синицы, который получил 5 лет колонии за твит о детях силовиков, избивавших людей на митинге, Путин возмутился: «Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» По мнению президента, таким образом можно «разбалансировать ситуацию в стране, а с этим не шутят».

О летних протестах – «Нельзя допускать!» и «дубинкой просто так никто не молотит​»

Говоря о летних протестах, Путин сказал, что подобного «нельзя допускать». «Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона».

Комментируя избиения дубинками протестующих, Путин ответил, что «дубинкой просто так никто не молотит». «Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», – заявил президент.

Летом в Москве проходили массовые акции, связанные с тем, что Мосгоризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму два десятка независимых кандидатов. Жесткий разгон протестов и последующие административные и уголовные дела, заведенные на протестующих, вызвали бурную реакцию в Сети. Блогеры пытались установить личности силовиков, которые били дубинками участников протестов, и требовали наказать их за неправомерное применение силы.

После многочисленных задержаний и возбуждения против нескольких участников и случайных прохожих уголовных дел протесты продолжились как правозащитные: требование их участников – освободить фигурантов «московского дела».