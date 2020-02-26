Отец герцогини Сассекской Меган расстроен поведением дочери

26.02.2020, 13:42, Новости дня

75-летний отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл считает поведение дочери оскорбительным для королевы Великобритании Елизаветы II и британского народа, сообщает Daily Mail.

Комментируя заявление герцога и герцогини Сассекских об отказе от бренда Sussex Royal после 31 марта, Маркл заявил, что расстроен поведением Меган и принца Гарри.

Издание напоминает, что после запрета королевы использовать бренд Sussex Royal, представители герцога и герцогини Сассекских заявили, что у королевы Елиазветы II нет полномочий запрещать что-либо за пределами Великобритании.

Маркл, пишет таблоид, согласился прокомментировать последние события из жизни Меган, встретившись с журналистами 25 февраля на выходе из торгового центра в Росарито (Мексика). По словам Маркла, Меган сперва «бросила его, бросила его семью, бросила семью матери, а теперь бросает королевскую семью».

Мужчина напомнил, что Меган не общается с ним с момента бракосочетания с принцем Гарри, но он в курсе того, что происходит в ее жизни. Таблоид пишет, что возвращаясь после интервью в автомобиль, отец герцогини Сассекской выглядел так. словно преодолевает физическую боль.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий «прыжком в неизвестность».